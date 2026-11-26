Половина промышленных предприятий Европы оказалась в финансовом кризисе

Половина европейских промышленных компаний находится в критическом или тяжелом финансовом положении. В 2025 году эта доля составляла 45%, а в 2024 — 42%. То есть этот процент только растет, пишет Financial Times.

Основные причины усугубляющегося кризиса — высокие затраты на энергию и рабочую силу плюс жесткая конкуренция с китайскими производителями. Несмотря на попытки Брюсселя повысить конкурентоспособность, они приносят мало успеха. Это вынуждает компании во всех секторах экономики сокращать расходы и рабочие места. Например, Volkswagen планирует масштабную реструктуризацию с возможным сокращением более 100 тысяч сотрудников.

Европейский круглый стол промышленников зафиксировал беспрецедентное падение деловой уверенности. Руководители компаний называют главными геополитическими угрозами ненадежность энергоснабжения, фрагментацию мировой экономики и использование поставок сырья в качестве инструмента давления. Европа к такому просто не готова и не знает, что этому противопоставить. Многие компании все сильнее разочаровываются в курсе ЕС. Никакой "золотой пилюли" или "волшебной палочки" у Европы нет, признал управляющий партнер McKinsey в Европе Тунде Оланреваджу.

Исследование McKinsey базировалось на анализе финансовых показателей 1200 компаний с выручкой более 100 млн евро. Фактически каждое второе промышленное предприятие в ЕС может разориться.