В Китае чиновник получил 13 лет за взятки в $6,2 млн

В Поднебесной чиновник получил срок. Причина – взяточничество.

Верховный народный суд КНР сообщил на своей странице в WeChat, что речь идёт о бывшем председателе постоянного комитета собрания народных представителей (законодательный орган) города Сиань (административный центр северо-западной провинции Шэньси) Хань Суне.

Он наказан за взятки на 41,4 млн юаней (примерно $6,2 млн). Срок – 13 лет. Также он должен выплатить штраф в размере 3 млн юаней ($447 тыс.). Все незаконно полученное имущество Хань Суна подлежит передаче в госказну, пишет ТАСС.