Зарубежные активы "Лукойла" ушли американскому консорциуму "Боули"

Американский консорциум "Боули" подтвердил приобретение зарубежных активов "Лукойла".

"Боули" объявил о заключении окончательного соглашения о приобретении компании LUKOIL International GmbH (LIG). Решение стало "частью сделки по передаче важнейших мировых энергетических активов в собственность США и их союзников".

Сделка направлена на стабилизацию работы энергетических активов на развивающихся и других рынках, укрепление энергетической безопасности, обеспечение надёжного энергоснабжения американских семей и предприятий, а также возврат миллиардов долларов американским налогоплательщикам, говорится в заявлении компании.

Согласно условиям сделки, приобретение активов будет осуществлено путем обмена акций ПАО "Лукойл" и других российских компаний на 100% акций LIG, при этом DFC (входит в консорциум "Боули") от имени США получит долю собственности в компании без первоначальных затрат. После завершения сделки активы, принадлежащие LIG, будут полностью отделены от собственности ПАО "Лукойл".

На этом фоне основатель компании Вагит Алекперов дал интервью "Вестям" и сказал, что "Лукойл" не самостоятельно принимал решение об уходе с международного рынка и еще надеется туда вернуться.

"Лукойл" заявил о намерении продать зарубежные активы в октябре прошлого года, в связи с введением блокирующих санкций США в отношении компании и ее дочерних обществ. За рубежом компания, в частности, владеет трейдером Litasco со штаб-квартирой в Женеве, НПЗ в Румынии и Болгарии, 45% в НПЗ в Нидерландах, 2,45 тыс. зарубежных АЗС.

Также компании принадлежало предприятие в Ираке, управляющее разведкой и добычей газа на месторождении "Западная Курна-2" – крупнейшем в стране и одном из крупнейших в мире. Правительство Ирака уже одобрило план по национализации доли "Лукойла" в этом активе.