"Половина без масок": в Екатеринбурге продолжают ждать вакцинации в очередях

В четверг в Екатеринбурге вновь образовались гигантские очереди на вакцинацию от коронавируса.

Как рассказал Накануне.RU очевидец, сегодня в торговом центре "Алатырь", где находится пункт вакцинации, очередь появилась задолго до его открытия.

"Пункт открывается в 12 часов, но все пришли намного раньше. Половина без масок", - отметил посетитель ТЦ.

Напомним, накануне в Свердловской области расширили число зон, свободных от ковида, для посещения которых требуется QR-код. Получить его могут те, кто поставит прививку. Как только об этом стало известно, в Екатеринбурге моментально выстроились огромные очереди на вакцинацию.

При этом, насколько можно судить, начало действия режима QR-кодов стало неожиданностью и для самих властей. Госуслуги задерживают выдачу таких кодов: раньше их делали за сутки, а теперь люди вынуждены ждать по несколько дней.