Свердловский омбудсмен: Как только сойдет эпидемия - нам надо уходить от QR-кодов

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова высказала свою позицию по введению QR-кодов для посещения общественных мест.

Напомним, такие коды действуют на Среднем Урале с конца октября. Власти региона не устают повторять, что отменять данное ограничение они не собираются.

Как рассказала Татьяна Мерзлякова на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, "это такой острый вопрос". По ее мнению, коды все-таки нужно было вводить.

"Другое дело, я не считаю, что QR-коды нужны повсеместно. Например, я не хотела бы, чтобы у нас вводили QR-коды в общественном транспорте, потому что это замедлит работу людей. Надо все равно находить иные альтернативные источники защиты человека", - призвала омбудсмен.

Она призналась, что была против введения кодов, но "сейчас возникла острая необходимость".

"Думаю, сейчас уже можно говорить о том, что как только сойдет эпидемия - нам надо уходить от QR-кодов", - заключила Мерзлякова.

Напомним, ранее свердловский омбудсмен заявляла, что "между вакцинированными и невакцинированными возникла пропасть", а 10-20% свердловчан в принципе не могут получить QR-коды.