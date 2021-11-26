В 20% свердловских ресторанов и кафе не спрашивают QR-код на входе

В Свердловской области продолжается работа контрольных групп, которые ежедневно проверяют соблюдение "антиковидных" требований в общественных местах.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, 25 ноября проверки эпидбезопасности прошли в десятках ресторанов и кафе. Проверяющие отметили, что примерно в 20% заведений так или иначе нарушаются правила предъявления на входе QR-кодов.

Гораздо дисциплинированнее работа выстроена в объектах бытового обслуживания: салонах красоты, химчистках, ателье и ремонтных мастерских. Там нарушения, связанных с входом без QR-кода, были выявлены лишь в 7% учреждений.

Напомним, недавно свердловские рестораторы призвали отменить QR-коды для посещения заведений. Однако власти в ответ заявили, что делать этого не собираются. Вице-губернатор Павел Креков утверждает, что вплоть до новогодних праздников полной отмены QR-кодов в регионе не будет.