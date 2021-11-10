10 Ноября 2021
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Экономика Свердловская область
Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловский бизнес несет колоссальные убытки после введения QR-кодов

Свердловские бизнесмены терпят серьезные убытки после введения QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом шла речь на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге.

Как рассказал первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов, введение обязательных QR-кодов оказало существенное влияние на бизнес.

"В ситуации со сферой обслуживания, с общепитом, с гостиницами мы фиксируем колоссальные сокращения количества посетителей", - отметил Породнов.

Как сообщил председатель Свердловского регионального отделения "Опоры России" Илья Тыщенко, у малого и среднего бизнеса нет такого запаса, который есть у крупного, поэтому по первым двум эти ограничения ударяют сильнее.

"Сейчас мы уходим в самые пиковые месяцы, где повышенная деловая и торговая активность. Ноябрь и декабрь - это самые денежные месяцы для малого и среднего бизнеса. И мы в них уходим с ограничениями - сначала в виде "нерабочей недели", а потом и QR-кодированием. Во время "нерабочей недели" предприятия отмечали снижение доходности и трафика на 50%. Сейчас, когда начались рабочие дни, проходимость и оборот немного увеличились", - рассказал Тыщенко.

Проверка QR-кода в ТЦ "Радуга" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

По его словам, нельзя в ситуации с QR-кодированием перекладывать ответственность на плечи бизнеса.

"Ставить бизнес в такое сложное положение и тем самым понуждать людей идти вакцинироваться - считаю, что это неправильно. Не должен малый и средний бизнес нести за это наказание", - отметил представитель "Опоры России".

Также он попросил о мерах поддержки для уральских бизнесменов и привел пример со считывателями QR-кодов.

"Их должно быть не один, не два, не десять. Они работают 24 часа и быстро разряжаются, их должно быть по два-три комплекта. Это дорогостоящие устройства. И раз уж вы обязуете торговые сети считывать QR-коды - тогда компенсируйте им затраты на приобретение соответствующих устройств", - призвал Тыщенко.

Он отметил, что теперь из-за ограничений малый и средний бизнес будет постепенно уходить в нелегальный сектор и не платить налогов.

"Бизнес нельзя ограничивать. Он все равно приспособится", - заключил Илья Тыщенко.

Как сообщало Накануне.RU, на Урале наблюдается резкое сокращение количества субъектов малого бизнеса. По мнению депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера, темпы закрытия предприятий сопоставимы с человеческими жертвами в результате пандемии.

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Теги: бизнес, убытки, QR-коды



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