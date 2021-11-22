В свердловском оперштабе заявили, что зрители вернулись в театры после QR-кодов

Театры Свердловской области зафиксировали восстановление зрительской активности после введения QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, на сегодняшний день первым компонентом привито уже почти 1,9 миллиона уральцев. В среднем в день прививаются по 10-15 тысяч жителей региона. QR-коды, которые получают привитые или переболевшие ковидом, нужны для посещения, в том числе, театров.

"Сегодня мы видим положительную тенденцию: поток зрителей восстанавливается, это большая радость для артистов и, уверена, для самих гостей театров. Сотрудники учреждений культуры уже привыкли к системе проверки QR-кодов, как когда-то привыкли к обязательному соблюдению масочного режима и проверке температуры у гостей. Все это - требование безопасности", - заявила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге из-за QR-кодов заметно упал спрос на новогодние представления. Отменять режим кодов власти региона пока не собираются.