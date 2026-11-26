Четыре боксёра РМК получили вызов в сборную России

Сегодня в турецком Стамбуле стартует Кубок президента Международной ассоциации бокса (IBA). Это одно из самых престижных соревнований в мире. Призовой фонд турнира составляет 3 миллиона долларов США. Каждый чемпион получит по 100 тысяч, а занявшие вторые и третьи места – по 50 тысяч.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в престижном турнире примет участие национальная сборная России. В нашу команду входят 12 боксёров, и четыре из них представляют Русскую медную компанию: это Всеволод Шумков (60 кг), Александр Зырянов (70 кг), Джамбулат Бижамов (80 кг) и Савелий Садома (85 кг).

Шумков и Бижамов являются действующими чемпионами мира. В прошлом году они стали триумфаторами мирового турнира в Дубае, за что были награждены Владимиром Путиным медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Зырянов в этом году завоевал чемпионский пояс Гран-при RCC и владеет титулами IBF Asia, WBA Gold International. Савелий Садома в этом году стал чемпионом России и вышел в финал Гран-при RCC.

Сегодня в Стамбуле пройдёт жеребьёвка участников турнира. Российские боксёры узнают имена своих соперников.