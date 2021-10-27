В Екатеринбурге – очереди на вакцинацию, а вакцинированные не могут получить QR-код

С расширением списка зон, свободных от COVID-19, в Екатеринбурге возникли огромные очереди на вакцинацию. Между тем, обещанные за это QR-коды свердловчане не могут получить по несколько дней.

В соцсетях и Telegram-каналах появляются фото и видео столпотворений, которые можно наблюдать в прививочных пунктах уральской столицы. В некоторых торговых центрах очереди достигают сотен человек, талоны разбирают за считанные минуты. Кое-где доходит чуть ли не до драк.

Между тем, насколько можно судить, начало действия режима QR-кодов стало неожиданностью и для самих властей. Госуслуги задерживают выдачу таких кодов – раньше их делали за сутки, а теперь люди ждут по несколько дней.

Ситуацию прокомментировали в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19.

"В связи с кратным ростом количества вакцинированных граждан в сутки, процесс передачи данных на портал Госуслуг и формирования сертификатов в отдельных случаях может занять несколько рабочих дней. В период ожидания QR-кода человек может предъявить справку о вакцинации", - заявили Накануне.RU в оперштабе.

Также проблема есть и с наличием вакцины: уральцы сообщают, что она очень быстро заканчивается в прививочных пунктах. Однако на брифинге во вторник вице-губернатор Павел Креков заявлял, что вакцина в регионе не закончилась.

"У нас сегодня около 80 тысяч доз "Спутника Лайт" и еще будут поставки. Другое дело, что сейчас это достаточно популярная вакцина. Считается, что сделали однокомпонентную вакцину – и достаточно быстро оформили QR-код. В этом есть определенная логика. При этом у нас в достаточно большом количестве существует "Спутник V". В общей сложности на территории области почти 400 тысяч вакцин, которые мы можем использовать", - заявил Креков.

Сколько доз вакцины осталось в больницах и пунктах Екатеринбурга, когда ожидается следующая поставка и сколько вакцины привезут, вице-губернатор не уточнил. Не смогли предоставить эти данные и в региональном оперштабе.

Также там не смогли пояснить, можно ли получить QR-код при наличии антител.

"Если человек, который не обращался за медицинской помощью, считает, что ранее перенес болезнь, он может самостоятельно проверить в специализированной лаборатории уровень антител. При этом выдача специальных направлений на эту процедуру в больницах не предусмотрена. Результат такого анализа является для медиков второстепенным сигналом о перенесенной болезни. Поэтому человек с результатом теста на антитела может обратиться к участковому врачу, который сможет интерпретировать результат исследования, провести диагностику и получить объективные данные о состоянии здоровья конкретного пациента", - сообщили в штабе.

Напомним, что QR-коды в Свердловской области действуют с 25 октября. Губернатор Евгений Куйвашев, который ввел режим кодов, ушел на три недели в отпуск.

Ранее его заместитель Павел Креков обещал, что "введение QR-кодов – это только начало".