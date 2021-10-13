13 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Павел Креков (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловский вице-губернатор: введение QR-кодов - это только начало

В Свердловской области расширят список общественных мест, куда будет невозможно попасть без QR-кода. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков.

Напомним, с 25 октября QR-коды заработают, в первую очередь, для чиновников. Также в перечень "чистых зон" от ковида войдут музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты. А с 8 ноября QR-коды заработают в театрах и филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, домах культуры, в салонах красоты, санаториях и на базах отдыха.

Как заявил сегодня Креков, указ губернатора Евгения Куйвашева о введении в регионе QR-кодов - "это только начало".

"Практически ежедневно два-три региона РФ переходят на аналогичный режим, и он у нас пока еще не самый строгий. Те зоны, которые на сегодня определены как зоны, свободные от ковида - это первый шаг. Мы продолжаем эту работу, и будем готовить следующие предложения для расширения зон, свободных от коронавирусной инфекции по принципам входа по QR-коду", - рассказал вице-губернатор.

Летняя веранда(2020)|Фото: Накануне.RU

По его словам, сейчас система будет отработана, после чего новые зоны будут объявлены.

"Появление указа (о введении в регионе QR-кодов, - прим. ред.) - это не завершение, а только начало работы. Разумеется, мы не ведем разговор об ограничении доступа к товарам первой необходимости, к оказанию плановой медицинской помощи", - сообщил Креков, уточнив, что ограничения будут распространяться только на свердловчан старше 18 лет.

Он добавил, что все эти меры должны стабилизировать заболеваемость и уменьшить количество умерших.

"Иных эффективных способов, кроме как активизировать вакцинирование, выполнять существующие санитарно-гигиенические нормы, в том числе масочный режим, на сегодня просто не существует в природе", - заключил Павел Креков.

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Свердловский вице-губернатор: введение QR-кодов - это только начало

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Теги: QR-коды, Креков, ковид, указ



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Ранее 13.10.2021 13:50 Мск Креков рассказал, что делать свердловчанам, не получившим QR-код

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