Девочка из многодетной семьи умерла от истощения в Вологде

В Вологде пятилетняя девочка из многодетной семьи умерла от истощения. Ее 7-летний брат госпитализирован в истощенном состоянии, ему оказывается медицинская помощь. По данному факту возбуждены уголовные дела об убийстве и ненадлежащем исполнении обязанностей службами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, семья состояла на профилактическом учете, всего в ней воспитывали 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних. Законные представители за ними должным образом не ухаживали, жилищные условия СК оценил как ненадлежащие.

Решается вопрос об изъятии детей из семьи, чтобы поместить их в спецучреждения. С родителями работают следователи.

В СК добавили, что должностные лица органов системы профилактики не приняли своевременных мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.