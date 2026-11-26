Над Ставропольским краем сбили 88 беспилотников, пострадали два человека

Атака БПЛА на Ставропольский край в ночь на 26 ноября длилась три часа, сбиты 88 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на пресс-конференции.

Утром глава региона заявил, что в Невинномысске отражена массированная атака БПЛА на промышленную инфраструктуру. "По предварительным данным, зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников в районе производственных и энергетических объектов, есть повреждения", - написал он в Telegram-канале.

Также получили повреждения здания школы и филиала университета. Занятия в школах, вузах и колледжах города сегодня проводятся в дистанционном режиме.

Два человека обратились за медицинской помощью, угрозы для их жизни нет, добавил губернатор.