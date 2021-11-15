В 17% свердловских кафе и ресторанов не требуют QR-коды: итоги проверок

На Среднем Урале подвели некоторые итоги работы контрольных групп, проверяющих соблюдение ограничительных мер в кафе и ресторанах.

Напомним, с 30 октября в регионе введен обязательный режим QR-кодов для посещения общественных мест. Такие коды могут получить вакцинированные или переболевшие ковидом. Их спрашивают во всех торговых центрах, предприятиях общественного питания, фитнес-клубах и ряде других мест.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, региональный МинАПК с 30 октября по 14 ноября проверил более 500 объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. По словам специалистов, в 17% ресторанов и кафе не требуют QR-коды, в 13% персоналом нарушается масочный режим, а в 8% не обеспечивается социальная дистанция. Около 5% заведений работают вопреки указу губернатора после 23:00, но большинство объектов общественного питания функционируют с соблюдением требований.

За соблюдением режима следят более 300 межведомственных контрольных групп. Всего с 30 октября по 14 ноября ими проверено 34 тыс. 414 объекта потребительского рынка. Также соблюдение эпидмер проверили в 8,2 тыс. единиц общественного транспорта.

Было проведено более 35 тыс. профилактических бесед. Составлено свыше 3 тыс. протоколов об административных нарушениях, из них 732 - в Екатеринбурге.

Напомним, в минувшие выходные в Екатеринбурге прошла акция против QR-кодирования, которая собрала больше 300 человек.