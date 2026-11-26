Жителя Ноябрьска обвиняют в финансировании терроризма

В Ноябрьске возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование террористической деятельности). Об этом Накануне.RU сообщили в следственном управлении СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, обвиняемый, разделяя идеологию запрещённой в России террористической организации, перевёл деньги участнику террористического сообщества. Он осознавал, что эти средства будут направлены на организацию террористической деятельности.

Фигуранта задержали следователи СК во взаимодействии с сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии по ЯНАО. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу.

Сейчас по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и закрепление доказательственной базы. За финансирование терроризма УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.