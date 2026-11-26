Грузия готова запретить суррогатное материнство

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" решила запретить суррогатное материнство в стране, сообщил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия.

Законопроект будет в ближайшее время внесен в парламент; по этому вопросу ведется коммуникация с Патриархией Грузии. Решение обусловлено этическими и правовыми рисками, включая торговлю людьми, эксплуатацию женщин и вопросы защиты прав детей. Власти подчеркнули, что финансовые выгоды не могут перевешивать указанные опасности.

Журналистка Анна Шафран ожидает резкой позиции Запада по этому вопросу. Она считает, что Россия тоже должна запретить эту сомнительную социально-медицинскую технологию, так как "если есть хоть малейшая лазейка, то эта технология будет использоваться для торговли людьми, беспощадной эксплуатации беззащитных женщин и издевательств над детьми, полученными в результате этих экспериментов". Все традиционные конфессии в России также выступают за запрет суррогатного материнства.