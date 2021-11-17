В свердловском оперштабе заявили, что покупательский трафик ТЦ восстановился после QR-кодов

Покупательский трафик торговых центров Свердловской области восстановился с момента введения QR-кодов. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 со ссылкой на министерство АПК и потребительского рынка.

По оценке ритейла, полное восстановление посещаемости и даже увеличение прогнозируют в ближайшем будущем. Предполагается, что это произойдет, когда свердловчане начнут готовиться к Новому году.

"Минсельхоз ведет постоянный диалог с торговыми центрами. Мы мониторим ситуацию, руководители рассказывают, что покупатели возвращаются. Сейчас решены все организационные вопросы с пропуском покупателей и проверкой QR-кодов. Процесс налажен до автоматизма, поэтому люди идут в магазины, не боясь очередей на входе. Многие магазины открыли дополнительные входы, чтобы в одних дверях не скапливались люди", - заявил министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.

Между тем, у уральского бизнеса другое мнение на этот счет. Как рассказывали представители отрасли, они несут колоссальные убытки после введения QR-кодов для посещения общественных мест.

Напомним, недавняя проверка показала, что в 17% свердловских кафе и ресторанов вовсе не требуют QR-коды.