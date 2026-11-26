Глава Anthropic призвал не отдавать ИИ принятие решений

Гендиректор Anthropic Дарио Амодеи выступил с критикой идеи, что человечество будто бы должно передать свободу воли искусственному интеллекту (ИИ). На Западе всерьез ведутся разговоры, что скоро появятся "сверхразумные" системы ИИ, которым надо перепоручить принятие решений.

Амодеи считает такие вещи опасными. С ним согласен и глава OpenAI Сэм Альтман. Они подчеркивают, что люди должны сами определять свое будущее. Амодеи пояснил, что передача "управления миром" ИИ — плохая идея, и призвал не путать ее с автоматизацией сложных задач, когда это экономически выгодно. Он также отметил, что есть риск рекурсивного самосовершенствования ИИ, если тот начнет "улучшать" себя слишком быстро. Тогда люди просто могут утратить контроль над процессом. В связи с этим он заявил, что, например, позволять модели Claude самостоятельно создавать новые передовые версии ИИ было бы крайне небезопасно.

Как сообщалось, OpenAI и Anthropic опасаются выпускать новые модели ИИ из-за их неконтролируемости. Разрабатываемые ИИ-модели становятся настолько мощными, что сотрудники не могут гарантировать контроль над ними. И разработчики опасаются выпускать их в публичный доступ.

Недавно основатель Microsoft Билл Гейтс сравнил ИИ с ядерным оружием. А главы ИТ-гигантов США подписали соглашение с президентом США Дональдом Трампом по контролю за ИИ, но чтобы не допустить утраты ИИ-лидерства США.