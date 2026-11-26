Тюменские депутаты в первом чтении приняли бюджет на 2027-2029 годы

Тюменские депутаты в первом чтении приняли бюджет на 2027-2029 годы. Это произошло на сегодняшнем заседании регионального парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

Бюджет будет дефицитным. Покрытие дефицита планируется с помощью привлечения кредитов банков, государственных облигаций, казначейских инфраструктурных кредитов.

Доходы в 2027 году запланированы в размере 253,4 млрд руб., расходы - 293 млрд руб., дефицит - 39,6 млрд руб. В 2028 году доходы составят 267,2 млрд руб., расходы — 305,1 млрд руб., дефицит — 37,9 млрд руб. В 2029 году доходы составят 281,3 млрд руб., расходы — 318,3 млрд, дефицит будет 37,1 млрд руб.

Ключевые приоритеты бюджета: сохранение качества жизни, безусловное исполнение социальных обязательств, комплексная поддержка участников СВО и их семей, модернизация социальной и транспортной инфраструктуры. Бюджет сохраняет социальную направленность: особое внимание уделяется семьям с детьми, многодетным, детям-сиротам и другим уязвимым категориям.

Финансовый документ принят в первом чтении. Во втором чтении бюджет примут 27 ноября.