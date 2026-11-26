Бюджет Кубани на новый трехлетний период был одобрен большинством депутатов ЗСК в первом чтении

Сегодня, 26 ноября, в Законодательном Собрании под председательством Юрия Бурлачко прошло очередное пленарное заседание. В работе принимали участие Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, руководитель управления Минюста РФ по краю Игорь Бабаев, председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко.

Всего в повестку заседания было включено более 30 вопросов.





Ключевым из них стало рассмотрение проекта закона о бюджете Краснодарского края на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, который представил депутатскому корпусу министр финансов края Александр Кнышов.

Министр сообщил, что расходы в 2027 году планируются в размере 576,1 млрд рублей. При этом приоритетом остается социальная сфера – на это направление в 2027 году предусмотрено более 401 млрд рублей, или порядка 70% всех расходов. В рамках 29 государственных программ в 2027 году будет направлено более 515 млрд рублей, что составляет 89,4% всех расходов.Расходы на строительство, реконструкцию и приобретение объектов государственной и муниципальной собственности в 2027 году составят 78,9 млрд рублей. Треть всех расходов бюджета Кубани, или 187,7 млрд рублей, в 2027 году направляется в местные бюджеты. При этом объем государственного долга будет оставаться на безопасном уровне.

В ходе рассмотрения законопроекта свои позиции обозначили руководители парламентских фракций. Все из них отметили, что документ формировался в объективно сложных условиях.

Лидер коммунистов в ЗСК Павел Соколенко в частности затронул тему снижения поступлений по некоторым налоговым источникам.

Руководитель фракции «справедливороссов» Денис Хмелевской подчеркнул, что бюджетная политика Краснодарского края сохранила главное – опору на человека – социальный каркас края остался стабильным.

Представляя позицию фракции партии «Единая Россия», председатель ЗСК Юрий Бурлачко акцентировал внимание на том, что основная модель бюджета Краснодарского края на сегодня сформирована. Ею предусматривается не только финансирование первоочередных потребностей региона, но и его стратегическое развитие на ближайшую трехлетку с учетом государственного планирования.

«Если брать расходы программной части бюджета, то поддержка ЖКХ в рамках рассмотренного нами проекта в 2027 году превысит показатели нынешнего года почти на 10 млрд рублей. На более чем 2,3 млрд рублей увеличится финансирование развития транспорта, почти на 800 млн — здравоохранения, на сумму порядка 250 млн - обеспечения безопасности населения Краснодарского края», - сказал Юрий Бурлачко.

Спикер ЗСК также добавил, что, закладывая на перспективу государственные инвестиции в образование, спорт, реализацию демографических программ, общественную инфраструктуру, ​край тем самым инвестирует в будущее, приумножает человеческий капитал.

«Сегодняшние бюджетные решения - взвешенный и ответственный шаг, демонстрирующий, что, несмотря на все экономические сложности, регион продолжает придерживаться курса устойчивого развития и заботы о людях», - резюмировал Юрий Бурлачко.



По итогам обсуждения главный финансовый документ Кубани был поддержан большинством голосов депутатов.

Комментируя принятое решение, Губернатор Кубани отметил, что бюджет формировался исходя из объективной и реальной ситуации в экономике.

«Рост экономики края по итогам этого года составил 100,5%. Мы не «ушли в минус». Рост доходов – на уровне прошлого года. Поэтому подошли к формированию бюджета с осторожным оптимизмом, сделали его сбалансированным, взвешенным и максимально социально ориентированным», - подчеркнул Вениамин Кондратьев.