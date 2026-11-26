Лидеры ЕС готовятся к "кровавой бойне" на саммите из-за бюджета и Украины

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 26-27 ноября обсудят новый семилетний бюджет и финансовую помощь Украине. Как пишет Politico, переговоры обещают быть крайне напряженными. Это будет "кровавая бойня" (bloodbath) за распределение денег.

В ЕС планируют до конца года согласовать бюджет на 2028-2034 гг. объемом почти 1,6 трлн евро. Это нужно из-за выборов во многих странах Европы в 2027 году, ведь бюджет должен быть единогласно одобрен всеми 27 членами блока, а после выборов это будет сделать сложнее. И одной из ключевых тем станет финансирование Украины. Хотя бюджет предполагает выделение Киеву до 100 млрд евро, дипломаты считают даже эту сумму недостаточной.

Речь также идет о кредите в 45 млрд евро на 2027 год, который будет предоставлен за счет текущего бюджета, то есть очередного наращивания долгов. Дополнительно ожидается вклад в размере 25 млрд евро от стран, не входящих в ЕС (Британия, Норвегия, Япония, Швейцария и Канада), что в сумме составит 70 млрд евро. Но и этих денег может быть мало при растущих потребностях Киева.

Основным камнем преткновения может стать вопрос о распределении расходов на кредит для Украины: Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария выступают против его общего финансирования, в то время как Германия и другие страны требуют, чтобы это бремя разделили все.