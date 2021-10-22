Свердловчанам без QR-кодов рассказали, как вернуть деньги за билеты в театр или на концерт

В Роспотребнадзоре решили разъяснить свердловчанам без QR-кодов, как сдать купленные билеты на мероприятия.

Сегодня стало известно, что власти Свердловской области решили ускорить введение QR-кодов для посещения общественных мест. Начиная с 30 октября попасть в театры, выставочные пространства, кинотеатры, спортивные сооружения и ряд других объектов можно будет при наличии такого кода.

Выдавать QR-коды собираются вакцинированным от коронавируса, либо переболевшим в течение последних шести месяцев. Также пройти в перечисленные места можно будет по подтверждающим медицинским документам.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области объяснили уральцам, которые теперь не попадут на мероприятия по заранее купленным билетам, порядок их возврата. Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, первым делом надо обратиться с заявлением о возврате билета. В нем необходимо указать способ уведомления о принятом решении по возврату денег за билет (по телефону, почте или электронной почте). К заявлению необходимо приложить оригинал билета или копии электронного билета, а также копию электронного кассового чека.

Само заявление подается к исполнителю услуг или уполномоченному лицу, где приобретался билет, лично, путем почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении, либо в электронной форме. При подаче лично необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а при отправке почтой приложить его копию.

Заявление регистрируется в день его подачи и рассматривается в течение 10 дней. А деньги за неиспользованный билет возвращаются в течение 10 дней со дня принятия решения. При этом способ возврата указывается заявителем (выдать на руки или перечислить на банковский счет).

Однако существуют и причины, по которым может быть отказано в возврате средств: билет является недействительным (поддельным), либо был куплен в рамках специальных программ и акций, предусматривающих особые условия приобретения билетов (в том числе льготы и скидки). Также деньги не вернут, если не соблюден способ и алгоритм подачи заявления.