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Экономика Свердловская область
Ресторан &quot;Субботица&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловские рестораторы призвали отменить QR-коды для посещения заведений

"Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области" опубликовала открытое письмо в адрес главы региона Евгения Куйвашева и полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Представители отрасли призвали отменить QR-коды для посещения заведений.

Как говорится в обращении, ограничения для кафе и ресторанов за последние три недели привели к сокращению их выручки сразу на 50%.

"Мы ценим здоровье граждан и осознаем важность проведения вакцинации, но искренне не понимаем, почему ведение предпринимательской деятельности в сфере общественного питания стало "разменной монетой" в борьбе с пандемией на территории нашей области", - отмечают авторы письма.

По их словам, несмотря на QR-коды, статистика по заболеваемости в регионе остается на высоком уровне.

"Невольно напрашивается вывод, что введенные ограничения не оказали никакого влияния на распространение заболеваемости", - говорится в обращении.

Ресторан "Субботица"(2020)|Фото: Накануне.RU

Рестораторы предупреждают: если ограничения на доступ в предприятия общественного питания по QR-кодам будут действовать больше одного месяца, то количество таких предприятий начнет сокращаться в геометрической прогрессии. Они попросили полпреда и губернатора снять ограничения. О реакции властей на данное обращение пока неизвестно.

Напомним, накануне в свердловском оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что покупательский трафик в торговых центрах восстановился после введения QR-кодов. Между тем, у уральского бизнеса совсем другое мнение на этот счет: по словам представителей отрасли, они несут колоссальные убытки после того, как ограничения начали действовать.

Между тем, недавняя проверка показала, что в 17% свердловских кафе и ресторанов QR-коды не спрашивают вовсе.



Теги: кафе, рестораны, QR-коды, отмена



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