Россия и Украина вновь обменялись телами погибших военнослужащих

Россия и Украина 26 ноября провели обмен телами погибших военнослужащих по формуле "250 на 22". Об этом сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, пишет РБК.

Обмен состоялся в белорусском пункте пропуска "Новая Гута", сообщает БелТА.

В прошлый раз Россия и Украина обменивались телами погибших бойцов 22 октября. Тогда украинской стороне вернули 252 тела, российская сторона получила 25 тел. Обмен также проходил в Белоруссии.