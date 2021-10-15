Куйвашев рассказал, кто будет проверять QR-коды в общественных местах

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал, кто будет заниматься проверкой QR-кодов для посещения "чистых зон" от ковида.

На этой неделе стало известно, что в Свердловской области расширят список общественных мест, куда будет невозможно попасть без QR-кода. Напомним, они вводятся в регионе с 25 октября.

Как рассказал сегодня Куйвашев, отвечая на вопросы подписчиков у себя в Instagram, проверкой QR-кодов будут заниматься собственники и администрации зданий и объектов. По его словам, они будут должны обеспечить контроль на входе.

"Это может быть установка специальных считывателей или использование обычного смартфона – все они распознают QR-коды. Технически ничего сложного здесь нет, а вот за соблюдением этих правил будут следить Роспотребнадзор и специальные контрольные группы", - сообщил губернатор.

Также Куйвашев пообещал, что тех, кто не обеспечит контроль, будет ожидать штраф.

Напомним, что не все жители Екатеринбурга смогут вовремя получить QR-коды. Переболевшим коронавирусом, вероятно, придется ждать от двух до трех недель, пока их поликлиника внесет соответствующую информацию на сайт Госуслуг.