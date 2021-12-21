Екатеринбургский центр защиты потребителей: ограничения по QR-кодам абсолютно законны

Жители Екатеринбурга почти не жалуются на ограничения посещений магазинов, кафе и других общественных мест из-за QR-кодов. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

Напомним, что такие коды действуют на Среднем Урале с конца октября. Власти региона уже не раз повторяли, что отменять данную меру не собираются.

По словам Голубевой, жалобы на такие ограничения поступали в центр защиты потребителей - но они были единичными.

"В прошлом году жалоб на ограничения было значительно больше. Мы стараемся разъяснить потребителям, что эти меры на сегодня объективно необходимы и абсолютно законны. А кто недоволен - тот имеет право эти нормативно-правовые акты обжаловать в суде", - заявила Янина Голубева, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Директор Екатеринбургского центра защиты потребителей также отметила, что главная проблема не в том, что люди недовольны ограничениями, а в вопросе коммуникаций между покупателями и администрацией торговых центров.

"ТЦ не могли наладить быстрый и беспроблемный проход. К сожалению, охранники на многих пунктах проходов, где проверяются QR-коды, не обладали должными познаниями и не могли разъяснить людям, почему это происходит. Иногда возникал конфликт", - сообщила Голубева, добавив, что "сейчас эта проблема, по сути, почти решена".

Как сообщало Накануне.RU, недавно уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова призвала "уходить от QR-кодов", потому что они не нужны повсеместно.