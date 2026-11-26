Днепропетровск отправлен в блэкаут

В Днепропетровске критическая ситуация с энергоснабжением и мобильной связью. Жители многих районов сидят без света несколько суток. По сообщениям местных жителей и блогеров, перебои затронули даже объекты критической инфраструктуры, на левом берегу города ситуация особенно тяжелая. Кратковременные включения электричества ничего не дают.

Накануне Зеленский заявил, что наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Днепропетровске и оккупированном его войсками Запорожье. Вчера вечером в Днепропетровске люди начали перекрыли улицы в знак протеста, требуя дать свет. Так, у жителей с набережной Победы в домах нет электричества пять дней.

ВС РФ продолжают наносить удары по объектам ВПК и энергетики киевского режима. Минэнерго Украины подтвердило, что без света остаются значительные части Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей, а также подконтрольные Киеву территории ДНР и Запорожской области.

Накануне координатор антифашистского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Днепропетровская область уже третьи сутки подряд входит в число лидеров по числу сообщений о взрывах. Это крупнейший промышленный регион, работающий на ВСУ.

Депутат Рады Максим Бужанский заявил, что в Днепропетровске начинается паника. Жители, которых Зеленский сделал заложниками ситуации, не понимают, как жить дальше.