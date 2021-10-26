26 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Коллаж, QR-код в кафе, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

В свердловских ТЦ, кафе и фитнес-клубах вводится обязательный режим QR-кодов

В Свердловской области вновь будут усилены меры для профилактики распространения коронавируса и введены дополнительные ограничения. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков.
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По его словам, уже с 30 октября работа всех развлекательных учреждений, а также заведений, связанных с общественным питанием и ночных клубов, прекращается с 23 часов до 7 часов следующего дня.

"Также мы снижаем возрастную планку лиц, связанных с обязательной изоляцией. Теперь этому режиму подлежат те, кто старше 60 лет. За исключением тех, кто вакцинирован, кто переболел и кто начал процесс вакцинации", - уточнил Креков.

Он добавил, что также с 30 октября во всех торговых центрах, предприятиях общественного питания и фитнес-клубах вводится обязательный режим QR-кодов, которые выдают вакцинированным и переболевшим. Раньше он носил рекомендательный характер. Исключение будет сделано в двух случаях – для участников переписи населения и тех, кто пришел на вакцинацию.

"Конечный срок этого режима не установлен. Это будет зависеть от текущей эпидситуации. Если она кардинально улучшится, значит, мы вернемся к вопросу о необходимости QR-кодирования в тех или иных местах", - заключил Павел Креков.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что свердловские власти решили ускорить введение QR-кодов в регионе.

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В свердловских ТЦ, кафе и фитнес-клубах вводится обязательный режим QR-кодов

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Теги: QR-коды, введение, режим, Креков



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