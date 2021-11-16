16 Ноября 2021
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Политика Свердловская область В России
Жанна Рябцева (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловский депутат Госдумы ответила всем недовольным введением QR-кодов

Новый депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева обсудила с коллегами из Общероссийского народного фронта законопроекты об обязательном использовании QR-кодов в России.
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Напомним, что в Госдуму внесены законопроекты о введении QR-кодов на федеральном уровне в транспорте, непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОНФ в Свердловской области, члены регионального штаба ОНФ, активисты движения и Жанна Рябцева поддержали внесение изменений в статьи федеральных законов.

"Считаю, что обязательное использование кодов подтвердит свою эффективность. Это побудит людей вакцинироваться, кроме того, разорвет цепочку заражений", - заявила Рябцева.

Также свердловский депутат акцентировала внимание на многочисленных обращениях людей, требующих отмены QR-кодов (Урал стал лидером по протестным акциям).

Акция, QR-протест, Екатеринбург(2021)|Фото: Накануне.RU

"Тем, кто видит в принятии законопроектов принуждение к вакцинации, отвечу. Цель - не запретить гражданам путешествовать и посещать мероприятия, а наоборот, разрешить, но максимально безопасно. Конституция гарантирует право на жизнь! И государство должно делать все для обеспечения этого права!", - добавила Жанна Рябцева.

Ранее стало известно, что сертификаты вакцинации от коронавируса могут дополнить фотографиями их получателей.

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Теги: QR-коды, Рябцева, депутат



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