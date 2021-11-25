Жители Екатеринбурга категорически против QR-кодов в общественном транспорте

25 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роснано оставило "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Челябинская область
маршрутка 012, маршрутный автобус, общественный транспорт (2019) | Фото: Накануне.RU

Жители Екатеринбурга категорически против QR-кодов в общественном транспорте

Сразу 9 из 10 опрошенных жителей Екатеринбурга выступают против введения QR-кодов в общественном транспорте. Таковы результаты нового исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
Читайте также:

Как следует из итогов исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), в Екатеринбурге 89% опрошенных заявили, что выступают против такого нововведения в общественном транспорте мегаполиса. Поддерживают данные антиковидные меры только 6% респондентов.

Авторы опроса отмечают, что процент одобряющих инициативу с QR-кодами в транспорте уральской столицы оказался едва ли не самым низким среди российских городов-милионников, а вот процент противников среди опрошенных - одним из самых высоких в России. Почти такое же несогласие идея встретила только в Челябинске (83% опрошенных - против).

Напомним, накануне стало известно, что в Свердловской области прорабатывается вопрос о введении QR-кодов в общественном транспорте. Власти собираются учесть опыт Татарстана, где такие коды действуют с этой недели.



Теги: QR-коды, транспорт, опрос, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.11.2021 13:25 Мск Креков исключил полную отмену QR-кодов до новогодних праздников
Ранее 24.11.2021 12:27 Мск Свердловские власти учтут опыт Татарстана при введении QR-кодов в транспорте
Ранее 22.11.2021 13:40 Мск В свердловском оперштабе заявили, что зрители вернулись в театры после QR-кодов
Ранее 18.11.2021 15:47 Мск "Мы очень этого не хотим": в Свердловской области не собираются отменять QR-коды
Ранее 18.11.2021 13:07 Мск Свердловские рестораторы призвали отменить QR-коды для посещения заведений
Ранее 17.11.2021 12:34 Мск В свердловском оперштабе заявили, что покупательский трафик ТЦ восстановился после QR-кодов
Ранее 16.11.2021 09:36 Мск Свердловский депутат Госдумы ответила всем недовольным введением QR-кодов
Ранее 15.11.2021 15:29 Мск В 17% свердловских кафе и ресторанов не требуют QR-коды: итоги проверок
Ранее 10.11.2021 15:19 Мск "Что за дискриминация?" Екатеринбуржцам отказывают в QR-коде, потому что они "не болели официально"
Ранее 10.11.2021 12:52 Мск Свердловские предприятия просят о QR-кодах в общественном транспорте
Ранее 10.11.2021 09:55 Мск Свердловский бизнес несет колоссальные убытки после введения QR-кодов
Ранее 09.11.2021 15:58 Мск "Пароли и явки я выдавать не буду". На Среднем Урале начали торговать QR-кодами
Ранее 09.11.2021 15:33 Мск В Свердловской области не будут вводить QR-коды в общественном транспорте
Ранее 09.11.2021 11:00 Мск После введения QR-кодов в Екатеринбурге посещаемость библиотек упала в 10 раз
Ранее 09.11.2021 10:38 Мск В Екатеринбурге из-за QR-кодов упал спрос на новогодние представления
Ранее 28.10.2021 10:59 Мск "Половина без масок": в Екатеринбурге продолжают ждать вакцинации в очередях
Ранее 27.10.2021 14:08 Мск В Екатеринбурге – очереди на вакцинацию, а вакцинированные не могут получить QR-код
Ранее 27.10.2021 11:33 Мск В Свердловской области расширили число зон, свободных от ковида. Список
Ранее 26.10.2021 15:46 Мск В свердловских ТЦ, кафе и фитнес-клубах вводится обязательный режим QR-кодов
Ранее 25.10.2021 14:19 Мск На матчи "Автомобилиста" в Екатеринбурге будут пускать только с QR-кодом
Ранее 22.10.2021 13:42 Мск Свердловчанам без QR-кодов рассказали, как вернуть деньги за билеты в театр или на концерт
Ранее 22.10.2021 10:10 Мск Свердловские власти решили ускорить введение QR-кодов
Ранее 15.10.2021 14:59 Мск Куйвашев рассказал, кто будет проверять QR-коды в общественных местах
Ранее 13.10.2021 13:50 Мск Креков рассказал, что делать свердловчанам, не получившим QR-код
Ранее 13.10.2021 13:07 Мск Свердловский вице-губернатор: введение QR-кодов - это только начало
Ранее 12.10.2021 15:19 Мск QR-коды в Свердловской области введут с 25 октября
Ранее 01.10.2021 15:37 Мск В Свердловской области вводят QR-коды для посещения общественных мест
Ранее 01.10.2021 14:48 Мск На Среднем Урале введут свободные от COVID-19 зоны


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 2220

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети