Жители Екатеринбурга категорически против QR-кодов в общественном транспорте

Сразу 9 из 10 опрошенных жителей Екатеринбурга выступают против введения QR-кодов в общественном транспорте. Таковы результаты нового исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Как следует из итогов исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), в Екатеринбурге 89% опрошенных заявили, что выступают против такого нововведения в общественном транспорте мегаполиса. Поддерживают данные антиковидные меры только 6% респондентов.

Авторы опроса отмечают, что процент одобряющих инициативу с QR-кодами в транспорте уральской столицы оказался едва ли не самым низким среди российских городов-милионников, а вот процент противников среди опрошенных - одним из самых высоких в России. Почти такое же несогласие идея встретила только в Челябинске (83% опрошенных - против).

Напомним, накануне стало известно, что в Свердловской области прорабатывается вопрос о введении QR-кодов в общественном транспорте. Власти собираются учесть опыт Татарстана, где такие коды действуют с этой недели.