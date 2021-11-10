КПРФ попросила Куйвашева отложить введение QR-кодов и разрешить получать код гражданам с антителами

Депутаты фракции КПРФ в свердловском заксобрании обратились с открытым письмом к главе региона Евгению Куйвашеву с требованием скорректировать нынешние требования касательно COVID-19, введенные в области. Об этом в своих социальных сетях написал глава свердловского отделения партии Александр Ивачев.

"Очевидно, что после введения фактически обязательной вакцинации, жители области столкнулись с целым рядом проблем, которые привели к поражению в правах более половины жителей региона. В связи с этим мы предлагаем принять срочные меры для стабилизации ситуации", - заявил Ивачев.

Депутаты требуют:

Отложить применение QR-кодов до 1 декабря 2021 года;

Разрешить людям с антителами получать QR-коды сроком на полгода;

Продлить действие QR-кодов для официально переболевших до года, вместо 6 месяцев;

Ускорить процедуру получения сертификатов о вакцинации;

Остановить порочную практику отстранения от работы непривитых граждан и т.д.

Коммунисты также заявили, что гражданам не хватает пунктов вакцинации, а уже привитым тяжело получить QR-код, поскольку у врачей, ставящих прививки, нет необходимого количества справок, а информация о вакцинации и вовсе вносится примитивным способом.

Губернатор пока ничего не ответил, поскольку находится в отпуске уже третью неделю.