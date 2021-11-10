КПРФ попросила Куйвашева отложить введение QR-кодов и разрешить получать код гражданам с антителами

10 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
КПРФ, РКРП, Первомай, 1 мая (2021) | Фото: vk.com/kprf72

КПРФ попросила Куйвашева отложить введение QR-кодов и разрешить получать код гражданам с антителами

Депутаты фракции КПРФ в свердловском заксобрании обратились с открытым письмом к главе региона Евгению Куйвашеву с требованием скорректировать нынешние требования касательно COVID-19, введенные в области. Об этом в своих социальных сетях написал глава свердловского отделения партии Александр Ивачев.

"Очевидно, что после введения фактически обязательной вакцинации, жители области столкнулись с целым рядом проблем, которые привели к поражению в правах более половины жителей региона. В связи с этим мы предлагаем принять срочные меры для стабилизации ситуации", - заявил Ивачев.

Депутаты требуют:

  • Отложить применение QR-кодов до 1 декабря 2021 года;
  • Разрешить людям с антителами получать QR-коды сроком на полгода;
  • Продлить действие QR-кодов для официально переболевших до года, вместо 6 месяцев;
  • Ускорить процедуру получения сертификатов о вакцинации;
  • Остановить порочную практику отстранения от работы непривитых граждан и т.д.

Коммунисты также заявили, что гражданам не хватает пунктов вакцинации, а уже привитым тяжело получить QR-код, поскольку у врачей, ставящих прививки, нет необходимого количества справок, а информация о вакцинации и вовсе вносится примитивным способом.

Губернатор пока ничего не ответил, поскольку находится в отпуске уже третью неделю.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: QR-код, антитела, Куйвашев, КПРФ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети