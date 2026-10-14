В Перми и Березниках зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представил общую оценку состояния атмосферы в Перми за август, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно опубликованным данным, уровень загрязнения воздуха в последний месяц лета характеризуется как повышенный.

В разных районах краевой столицы зафиксированы превышения концентраций различных веществ. В большинстве районов Перми в воздухе обнаружили избыток этилбензола.

Так, в Мотовилихинском районе повышены показатели по взвешенным веществам, хлориду водорода и фториду водорода. В Ленинском районе - по формальдегиду и этилбензолу. В Кировском - по аммиаку, хлориду водорода и этилбензолу. В Орджоникидзевском районе превышения отмечены по этилбензолу, а в Свердловском - по хлориду водорода.

Также превышение загрязнений воздуха зафиксировано и в Березниках.