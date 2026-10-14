Кличко в Раде потребовал ответить, где ПВО Украины

Мэр Киева Виталий Кличко с трибуны Рады потребовал ответить, где ПВО Украины. Он был вызван в парламент для отчета о готовности Киева к зиме. И не преминул воспользоваться возможностью выступить с ответной критикой в адрес Зеленского.

Накануне Зеленский упрекнул киевскую мэрию в неэффективности, заявив, что Киев подготовлен к зиме даже хуже, чем прифронтовые территории, и это недопустимо, а удары БПЛА приводят к коллапсу коммунальных систем, что вызывает справедливое недовольство киевлян, которые будто бы требуют сменить городские власти. Кличко же обвинил Зеленского в попытке сместить его.

В Раде Кличко охарактеризовал претензии к работе городских властей как срежиссированное "шоу" и подчеркнул, что реализация многих проектов была сорвана из-за блокировки финансирования со стороны кабмина. Кличко снова выразил возмущение информационной кампанией против него, отметив, что его пытаются сделать виноватым во всех бедах.

"Можно вешать на Кличко хоть третью мировую. Но не только у меня вопрос: где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов "Укрэнерго"? Где выделяемые на это миллиарды?" - задал он вопросы.