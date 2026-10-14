Больному онкологией папе Льву XIV не нужна химиотерапия

Папе римскому Льву XIV не нужна химиотерапия.

По данным радиостанции Rai Radio-1, хирургическое вмешательство на ранней стадии заболевания обычно полностью результативно. Процедура прошла успешно, без осложнений. Папа пришел в себя и вернулся в палату, а вечером поел.

Как отмечает агентство Adnkronos, для окончательного решения о возможном дальнейшем лечении необходимо получить результаты более углубленных исследований. В частности, исследований лимфоузлов, пишет ТАСС.

На днях Лев XIV сообщил о том, что во время медицинского обследования врачи обнаружили у него узловое образование в лёгком. Его выявили на очень ранней стадии, и оно хорошо локализовано. 14 октября стало известно, что из-за аденокарциномы лёгкого понтифику пришлось удалить часть этого органа.