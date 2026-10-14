Процесс по делам Черных и Боброва перенесли на ноябрь

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга перенес рассмотрение уголовных дел в отношении бывшего совладельца "Облкоммунэнерго" Алексея Боброва и экс-топ-менеджера "Корпорации СТС" Татьяны Черных на целый месяц. Следующие заседания запланированы на 12 и 13 ноября соответственно.

Вчера стартовал процесс по делу Боброва, обвиняемого в мошенничестве, однако прокуратура и адвокат попросили закрыть заседание от СМИ, сославшись на тайну следствия. Сегодня аналогичная ситуация произошла и на заседании с Черных.

По версии следствия, бывший акционер "Корпорации СТС" Алексей Бобров вместе с бывшим председателем совета директоров "Корпорации СТС" Татьяной Черных, экс-вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым, бывшим главой предприятия Дмитрием Будановым и экс-руководителем "Объединенной теплоснабжающей компании" Антоном Боликовым совершили хищение свыше 144 млн рублей из регионального бюджета. Изначально, средства были выделены на компенсацию расходов по трем концессионным соглашениям, но якобы были присвоены фигурантами.

Позднее Бобров, как и Черных, признали вину и возместили ущерб, а после дали показания на бывшего вице-губернатора Олега Чемезова. В связи с этим, дела как Боброва, так и Черных выделили в отдельное производство. Они находились под стражей, но были отпущены под домашний арест.

Уголовное дело о мошенничестве со средствами "Облкоммунэнерго" появилось на фоне национализации активов "Корпорации СТС". Надзорное ведомство настаивало, что доступ бывших акционеров корпорации Артема Бикова и Алексея Боброва к объектам энергетической инфраструктуры в ряде регионов УрФО стал возможен благодаря их связям с представителями федеральных и региональных органов власти, включая бывшего руководителя РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса, советником которого Биков работал в 2003-2005 годах, и региональных высокопоставленных чиновников Алексея Пьянкова (экс-глава МУГИСО), Николая Смирнова (бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области) и Олега Чемезова (экс-вице-губернатор региона).