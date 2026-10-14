Трамп собрался искать в Гренландии нефть и газ

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах начать искать в Гренландии нефть и газ.

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"В нашей новой и прекрасной Гренландии вот-вот начнется масштабная разведка нефти, газа и полезных ископаемых", - написал Трамп в Truth social.

Он знаком с мнениями экспертов, которые утверждают, что количество легкодоступной нефти там намного больше, чем практически в любой стране мира. Для Трампа, как он уверяет, в данном случае более важно то, что в случае установления США контроля над Гренландией страна будет в безопасности.

"Любое будущее нападение на Соединенные Штаты должно произойти через Гренландию, где наша оборона будет регулярно сбивать беспилотники, ракеты или любые другие виды оружия, которые ещё даже не созданы. Это дает нам время, местоположение и обзор, как нигде в мире", - написал Трамп.

Ранее американский президент сообщил, что "очень продуктивная встреча" с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Давосского форума позволила подготовить рамки будущей сделки, касающейся Гренландии и всего Арктического региона. Трамп не уточнил, в чем суть достигнутых договоренностей. Он добавил, что в связи с этим США не станут вводить анонсированные импортные пошлины в отношении европейских стран.

Гренландия – самый большой остров мира. С 2009 г. она обладает широкой автономией и правом самостоятельно определять внутреннюю политику, оставаясь частью Датского королевства. При этом в 1951 г. Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии. Дания готова обсуждать увеличение военного присутствия США.