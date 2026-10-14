В Екатеринбурге движение по улице Молодежи закроют до 2027 года

В Екатеринбурге закроют движение по улице Молодежи. Ограничения продлятся до начала 2027 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение транспорта по улице Молодежи будет закрыто на пересечении с улицей Достоевского. Сроки перекрытия – с 15 ноября 2026 года по 1 января 2027 года.

В мэрии пояснили, что это связано с проведением работ по обустройству ливневой канализации в границах улиц Народного Фронта – Восстания – Молодежи – Достоевского. На месте работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Избирателей, Народного Фронта и Достоевского.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по улице Пролетарской в Екатеринбурге закроют на два года.