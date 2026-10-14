В Новороссийске на берег Чёрного моря выбросило нефтепродукты

В Новороссийске обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов. Их происхождение установят.

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Они не являются нефтепродуктами, перевозимыми танкером, пострадавшим в октябре. Пробы взяты на анализ, состав и происхождение уточняют. Берег убирают 42 спасателя, им помогают 11 единиц техники.

Ранее губернатор края Вениамин Кондратьев ввёл режим повышенной готовности в Геленджике и Новороссийске. Причина – предупреждение о чрезвычайной ситуации, источником которой может стать разлив нефтепродуктов после атак безэкипажных катеров на морские суда в акватории Черного моря. Значительных выбросов нефтепродуктов на береговую линию, а также крупных нефтяных пятен на поверхности морской акватории не зафиксировано, сообщает оперштаб Кубани.

Судно с грузом нефти, шедшее под флагом Либерии, 6 октября было атаковано безэкипажными катерами. Экипаж из 23 человек (все – граждане Индии) был спасен. В акватории Черного моря после ЧП шло открытое горение нефти. Ранее схожая история с разливом нефтепродуктов произошла в Анапе, что едва не стоило городу курортного сезона.