Туристический потенциал Тюменской области представлен на международной туристической выставке в Китае, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



В Пекине проходит выставка China Outbound & Inbound Travel Market 2026. На объединенном российском стенде под национальным туристическим брендом Discover Russia посетители могут познакомиться с Тюменской областью. Работу стенда организовал Центр стратегических разработок.



Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области вместе с компанией "ЮТэйр" и туроператорами "Континент" и "Трэвэл" знакомят представителей туристической индустрии с Тюменской областью, рассказывают о возможностях для путешествий и приглашают в гости.



"Для Тюменской области развитие въездного туризма — это не только возможность познакомить иностранных гостей с нашим регионом, но и реальный вклад в экономику. Формат выставки позволяет напрямую договариваться с китайскими партнерами, адаптировать туристические продукты под их запросы и выстраивать долгосрочное сотрудничество. Вместе с туроператорами и авиакомпанией "ЮТэйр" мы представляем Тюменскую область как направление, где сочетаются богатое историческое наследие, термальные источники и современные впечатления, - и хотим, чтобы интерес к региону превращался в реальные поездки", - отметила директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.