Попасть в "Сапсан" можно будет по биометрии

Вскоре РЖД начнут тестировать посадку в поезд "Сапсан" по биометрии.

Замгендиректора компании Иван Колесников напомнил, что пилотные проекты посадки в поезда по биометрии уже запущены на различных маршрутах в России. "В самое ближайшее время" такую опцию предложат пассажирам "Сапсана". Об этом Колесников сообщил, выступая на форуме "Общественный транспорт 2026", пишет РИА Новости.

"Сапсан" – скоростной поезд, связывающий Москву и Санкт-Петербург. Вскоре его заменят поезда, курсирующие по высокоскоростной магистрали, которую прокладывают между столицами.