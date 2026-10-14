В Екатеринбурге суд арестовал троих мигрантов, напавших на школьников

В Екатеринбурге суд арестовал иностранцев, обвиняемых в разбойном нападении на школьников.

Напомним, все случилось вечером 10 октября у дома по улице Колмогорова в уральской столице. Сообщалось, что мигранты напали на двух школьников в возрасте 14-15 лет, применили насилие и похитили у ребят два сотовых телефона и наушники, после чего скрылись. Вскоре силовики задержали нападавших: ими оказались трое парней в возрасте 16, 17 и 18 лет.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайства СКР об избрании иностранцам меры пресечения. Все трое участников разбойного нападения на школьников заключены под стражу.

В пресс-службе судов региона уточнили, что обвиняемые будут находиться под арестом до 11 декабря 2026 года.

Ранее в полиции заверили, что безнаказанными мигранты не останутся и "никакие диаспоры не помогут им избежать предусмотренной российским законодательством ответственности".