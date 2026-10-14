Армения и Азербайджан: Пашинян предложил схему обмена землями

Премьер‑министр Армении Никол Пашинян выложил в соцсетях видео, где рассказал, как, по его мнению, можно наладить мирный диалог с Азербайджаном. Главная идея - страны обменяются участками земли. Так, считает Пашинян, получится убрать анклавы и эксклавы на границе, сообщает ТАСС.

Он назвал ориентир по площади армянской территории - 29 743 квадратных километра. Уточнять и закреплять границы политик предлагает на основе Алма‑Атинской декларации. Его формула проста: у обеих сторон не должно остаться обособленных участков. Для этого Армения и Азербайджан должны передать друг другу территории, равные по площади.

Пашинян подчеркивает: чтобы двигаться к устойчивому миру, сторонам нужно перестать выдвигать взаимные требования. Он призывает не использовать в обсуждениях исторические формулировки, например "Западный Азербайджан", а также не строить позицию вокруг отдельных регионов - Карабаха, Гардмана, Ширвана и Нахиджевана.

Еще один важный пункт - транспорт. Пашинян настаивает: нужно убрать все барьеры на дорогах и снова открыть коммуникации. Это касается и программы "Перекресток мира", и других маршрутов.

Комментируя переговоры с президентом Азербайджана в Туркмении, Пашинян сказал, что у стран есть реальный шанс договориться о мирном формате отношений. По его словам, Ереван в ближайшее время будет активно работать, чтобы воплотить эту возможность.

Ранее на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался об отношениях с Арменией: он заявил, что Россия не намерена покрывать расходы Еревана на подготовку к вступлению в Евросоюз за счет льгот в Евразийском экономическом союзе.