Зюганов предупредил о сложной ситуации в ЖКХ: "Будет крутая зима"

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил о проблемном состоянии жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Геннадия Зюганова, "60% всех труб сгнили и будут гнить дальше, и никакая партия не поможет, потому что это подчиняется хозяйственному управлению".

По его словам, износ каждый год растет на 3–5%, а ремонтируют 1–2%.

"Будет крутая зима", — заявил он.

Зюганов предлагает закон о пределе расходов на ЖКХ в 10% от совокупного дохода семьи. "И если вы примете наш закон 10%, то сдадут, соберут и будет больше денег”, — сказал лидер КПРФ.

В заключение Зюганов сказал, что правительству придется принимать экстренные и очень серьезные меры.