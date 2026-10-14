В Кабардино-Балкарии спецназовцы Северо-Кавказского округа Росгвардии совершили беспарашютное десантирование

На базе спецподразделений Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике завершился учебно-методический сбор по беспарашютному десантированию сотрудников спецназа Северо-Кавказского ордена Жукова округа войск национальной гвардии РФ.

Программа сбора включала три этапа. Сначала росгвардейцы прошли инструктаж по технике безопасности, проверили экипировку и специальное снаряжение, а также отработали действия на тренажерах.

Затем росгвардейцы выполнили спуски с вертолета Ми-8 с использованием альпинистского снаряжения, отработали высадку на подготовленные и неподготовленные площадки, в том числе на участки ограниченных размеров через кроны деревьев с высоты более 10 метров и на точечные цели, в частности крыши многоэтажных зданий.

Кроме того, в ходе занятий бойцы спецназа отработали действия по эвакуации личного состава с использованием внешней подвески вертолета. По итогам сбора участники продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки и слаженность при выполнении служебных задач, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского ордена Жукова округа Росгвардии

