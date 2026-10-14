Vietjet Air запускает рейсы из Екатеринбурга на курорты Вьетнама

Вьетнамская авиакомпания Vietjet Air запускает чартерные рейсы из екатеринбургского "Кольцово" на курорты Вьетнама. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Первый полет на Фукуок запланирован на 26 октября. В дальнейшем перевозчик будет выполнять рейсы на остров два раза в 10-11 дней. Следующее направление стартует 1 ноября - Vietjet Air полетит в город Нячанг, после чего также будет доставлять пассажиров на этот курорт дважды в 10-11 дней.

Для перелетов подготовлены широкофюзеляжные самолеты Airbus А-330-300 вместимостью в почти 380 пассажиров. Чартерная программа рассчитана на всю зимнюю навигацию. Билеты уже доступны в составе турпакетов.