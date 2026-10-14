Володин поздравил новых депутатов, которых включили в санкционный список ЕС

На пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам, которые впервые получили мандат, и поздравил их с тем, что Евросоюз внес их в санкционный список. Это часть 22‑го пакета ограничений против России - всего в перечне 77 человек. Среди них - парламентарии, которых избрали в сентябре в Крыму, Донбассе и Новороссии.

"Хочу поздравить наших коллег, которые избрались от территорий, вошедших и вернувшихся в состав Российской Федерации, других депутатов Государственной думы. Там перечень достаточно большой, кого под эти санкции определили. Мы тоже все там, и вы теперь вместе с нами, и этим гордимся", - сказал Володин.

Спикер Госдумы считает, что давление Запада только укрепляет способность России отвечать на вызовы. Он также заявил, что санкции вредят прежде всего самим западным странам, а российская экономика, напротив, приспособилась к ситуации и продолжает расти.