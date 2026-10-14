"Я 20 лет об этом молчал!" Зюганов в Госдуме напомнил о расстреле Дома Советов

14 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика В России
Фото: duma.gov.ru

"Я 20 лет об этом молчал!" Зюганов в Госдуме напомнил о расстреле Дома Советов

14 октября 2026 года на пленарном заседании Государственной думы руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступил с речью, в которой вспомнил события 3–4 октября 1993 года. Он назвал расстрел Верховного Совета невиданным преступлением.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признался, что 20 лет молчал о целом пласте неизвестных широкой публике обстоятельств своего участия в событиях 3–4 октября 1993 года. В частности, он рассказал о подземном ходе, служившим каналом связи с защитниками Верховного Совета, и о своей роли в помощи людям, у него одного был тогда "мобильный телефон огромных размеров". Зюганов пообещал когда-нибудь описать все подробности.

"Мы с Харитоновым помогали ребятам. Я 20 лет об этом молчал. У нас там был тоннель, через который шли контакты. Мы все делали, чтобы спасти людей. Тогда ребят перестреляли. Мы провели расследование, ни одного человека не убили из оружия, которое находилось в Доме Советов. Убивали наемники, натовцы и так далее", — заявил Зюганов.

Трагедия 3–4 октября 1993 года остается одной из самых болезненных страниц новейшей истории России. Тогда по приказу президента Бориса Ельцина танки Таманской дивизии открыли огонь по зданию Верховного Совета, где находились законно избранные депутаты и их сторонники. Противостояние с защитниками Верховного Совета переросло в вооруженные столкновения, официально погибли 147 человек.

Геннадий Зюганов, вспоминая события октября 1993 года, сказал, что в центре Москвы чуть не разгорелась гражданская война, и только вмешательство офицеров спецназа предотвратило худший сценарий. Зюганов остановился на роли группы "Альфа" и ее командира генерала Геннадия Зайцева, ему, по словам политика, надо поставить памятник, именно его решение спасло страну от полномасштабной гражданской войны.

Расстрел Дома Советов 3-4 октября 1993 года в Москве(2023)|Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

"Ельцин их вызвал и сказал — расстрелять и убрать всех, кто сидит в Доме Советов. Офицеры молчат. Снова приказал расправиться. Молчат. Будете стрелять. Молчат. Ведь офицерам предлагают выступить в роли тех, кто будет убивать людей в Доме Советов. Ельцин сказал "я вам приказываю" и ушел. А Зайцев сказал бойцам — "Мы не каратели. Мы слуги государства. Без моего приказа ни одного патрона". И они все сделали, чтобы своими бронированными щитами защитить тех, кто был в Доме Советов, — сказал Геннадий Зюганов. — С тех пор 32 года подряд мы с Харитоновым и Кашиным ходим поклониться тем ребятам, которые закрыли нас своей грудью от гражданской войны. Они спасли страну".

Завершая тему 1993 года, Зюганов вернулся к мысли о том, что те, кто организовывал расстрел парламента, не ушли от ответственности и не исчезли из политической жизни. По его словам, эти люди продолжают действовать, используя другие методы и нажимая на больные точки общества. Он призвал помнить об уроках трагедии и не допустить повторения событий, которые едва не привели страну к гражданской войне.

"Но те, кто тогда занимался этими мерзостями, они никуда не делись. И они сегодня, я смотрю, нажимают на одну точку больную, на другую, на третью. Они очень профессионально тогда вели это дело, — сказал Геннадий Зюганов. — Мне казалось невозможно расшатать и разболтать великую страну. Невозможно подорвать эту экономику. Оказалось, возможно. Нам надо сейчас максимально сплотиться во имя победы".

Теги: 1993 год, Госдума, Зюганов, Дом Советов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети