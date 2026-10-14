"Я 20 лет об этом молчал!" Зюганов в Госдуме напомнил о расстреле Дома Советов

14 октября 2026 года на пленарном заседании Государственной думы руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступил с речью, в которой вспомнил события 3–4 октября 1993 года. Он назвал расстрел Верховного Совета невиданным преступлением.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признался, что 20 лет молчал о целом пласте неизвестных широкой публике обстоятельств своего участия в событиях 3–4 октября 1993 года. В частности, он рассказал о подземном ходе, служившим каналом связи с защитниками Верховного Совета, и о своей роли в помощи людям, у него одного был тогда "мобильный телефон огромных размеров". Зюганов пообещал когда-нибудь описать все подробности.

"Мы с Харитоновым помогали ребятам. Я 20 лет об этом молчал. У нас там был тоннель, через который шли контакты. Мы все делали, чтобы спасти людей. Тогда ребят перестреляли. Мы провели расследование, ни одного человека не убили из оружия, которое находилось в Доме Советов. Убивали наемники, натовцы и так далее", — заявил Зюганов.



Трагедия 3–4 октября 1993 года остается одной из самых болезненных страниц новейшей истории России. Тогда по приказу президента Бориса Ельцина танки Таманской дивизии открыли огонь по зданию Верховного Совета, где находились законно избранные депутаты и их сторонники. Противостояние с защитниками Верховного Совета переросло в вооруженные столкновения, официально погибли 147 человек.

Геннадий Зюганов, вспоминая события октября 1993 года, сказал, что в центре Москвы чуть не разгорелась гражданская война, и только вмешательство офицеров спецназа предотвратило худший сценарий. Зюганов остановился на роли группы "Альфа" и ее командира генерала Геннадия Зайцева, ему, по словам политика, надо поставить памятник, именно его решение спасло страну от полномасштабной гражданской войны.

"Ельцин их вызвал и сказал — расстрелять и убрать всех, кто сидит в Доме Советов. Офицеры молчат. Снова приказал расправиться. Молчат. Будете стрелять. Молчат. Ведь офицерам предлагают выступить в роли тех, кто будет убивать людей в Доме Советов. Ельцин сказал "я вам приказываю" и ушел. А Зайцев сказал бойцам — "Мы не каратели. Мы слуги государства. Без моего приказа ни одного патрона". И они все сделали, чтобы своими бронированными щитами защитить тех, кто был в Доме Советов, — сказал Геннадий Зюганов. — С тех пор 32 года подряд мы с Харитоновым и Кашиным ходим поклониться тем ребятам, которые закрыли нас своей грудью от гражданской войны. Они спасли страну".

Завершая тему 1993 года, Зюганов вернулся к мысли о том, что те, кто организовывал расстрел парламента, не ушли от ответственности и не исчезли из политической жизни. По его словам, эти люди продолжают действовать, используя другие методы и нажимая на больные точки общества. Он призвал помнить об уроках трагедии и не допустить повторения событий, которые едва не привели страну к гражданской войне.

"Но те, кто тогда занимался этими мерзостями, они никуда не делись. И они сегодня, я смотрю, нажимают на одну точку больную, на другую, на третью. Они очень профессионально тогда вели это дело, — сказал Геннадий Зюганов. — Мне казалось невозможно расшатать и разболтать великую страну. Невозможно подорвать эту экономику. Оказалось, возможно. Нам надо сейчас максимально сплотиться во имя победы".