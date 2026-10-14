"Может, пора отказаться от концессий?" Володин предложил возвращать контроль за ЖКХ госпредприятиям

Федеральный центр установил единую планку роста коммунальных платежей, но в ряде регионов к осени 2026 года она оказалась превышена почти вдвое. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разобраться с концессионерами и обоснованностью тарифных решений, передает корреспондент Накануне.RU.

С начала 2000-х годов содержание и модернизацию сетей передавали частным операторам через концессионные соглашения. Замысел строился на том, что бизнес вложит средства в обветшавшее хозяйство и вернет их через тариф. На практике во многих малых городах и сельской местности этот расчет не оправдался, поскольку извлечь прибыль из убыточного теплоснабжения или водоканала почти невозможно. Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева отмечала, что бизнес не заинтересован обслуживать коммунальную инфраструктуру в малых городах и селах, где почти невозможно извлечь прибыль.

По данным Росстата, сегодня в России замены требуют 43% водопроводных и 46% канализационных сетей, а по оценке Центра стратегических разработок, эти показатели достигают 56 и 52%. Износ тепловых сетей в отдельных городах превышает 70%, при этом ежегодно заменяют около 2,2% сетей при необходимых 5%. Глава Минстроя Ирек Файзуллин в марте 2026 года сообщал, что износ коммунальных сетей в среднем по стране превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 80%.

С 1 января 2026 года тарифы проиндексировали в среднем на 1,7% в каждом регионе, а с 1 октября еще одно повышение составило в среднем 9,9%, а в отдельных регионах варьируется от 8% в Хакасии до 22% в Ставропольском крае. В Дагестане рост составил 19,7%, в Тамбовской области — 17,5%, в Тюменской области — 17,2%. Для Москвы предельный рост определен в 15%, для Санкт-Петербурга — в 14,6%. Вроде бы, совокупный рост за год не должен был превышать 11,8% с учетом январского повышения, однако в ряде субъектов этот порог оказался пройден.

Вячеслав Володин на пленарном заседании 14 октября указал на разброс тарифных решений и потребовал объяснений от регионов. "Почему в одном регионе они уложились в 11% и не повысили тарифы, а в другом рост составил 22%? Ирина Михайловна, проработайте эти вопросы и посмотрите в разрезе регионов", — сказал председатель Госдумы. Володин поручил комитету по региональной политике и местному самоуправлению, который возглавляет Ирина Гусева, провести анализ по регионам.

Володин объяснил разброс тарифов разницей между муниципальной и концессионной моделью. Частный оператор закладывает в платеж свою прибыль, поэтому тариф растет. "Там установлена рентабельность, и они на своем стоят. Может быть, пришла пора отказаться от этих концессий в пользу государственных предприятий, государственного контроля за этими предприятиями?", — сказал он.

Отдельно Володин обратил внимание на работу Федеральной антимонопольной службы, которой ранее передали полномочия по снижению тарифов. "Нет совести у тех, кто это делает [необоснованно повышает тарифы]. И мы прямо говорим — под контроль надо это все брать", — подчеркнул он. Он также напомнил, что президент дал поручение следить за обоснованностью тарифов, и призвал депутатов подключиться к этой работе в регионах.

В марте 2026 года Володин уже указывал правительству на неэффективное использование инфраструктурных бюджетных кредитов в сфере ЖКХ. Средства получали частные компании и концессионеры по ставкам 3% и 6%, однако это не привело к сдерживанию тарифов. Тогда же он призвал коллег не уходить от проблемы аргументом, что тарифы относятся к полномочиям регионов.