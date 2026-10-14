Евгений Солнцев сообщил о торжественном пуске подъезда к Оренбургу на автотрассе М-5

Официальный страт движению на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на подъезде к Оренбургу был дан сегодня, 14 октября.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил что прошло совместное мероприятие по ВКС с участием заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, Министра транспорта РФ Андрея Никитина и руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова.

"Эта дорога – часть международного маршрута «Европа – Западный Китай». Именно здесь проходит значительный трафик транзитного транспорта, следующий в Казахстан и страны Азии, по этой же дороге жители западной части области приезжают в Оренбург. Поэтому ремонт участка был важной необходимостью", - подчеркнул губернатор Оренбуржья.

Всего рядом с населённым пунктом Сырт специалисты-дорожники провели модернизацию 11 км пути. Теперь здесь вместо бывших полос стало четыре. Также были установлены две остановки общественного транспорта, сформировано современное барьерное ограждение, установлен светофор и искусственное освещение. Всё проведенные мероприятия дали возможность повысить безопасность дорожного движения и повысить пропускную способность автотрассы.

Губернатор подчеркнул, что Оренбургская области активно использует все возможности для роста дорожного строительства. Так, за последние 7 лет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе было создано и отремонтировано более 4 тысяч км федеральных, региональных и муниципальных автодорог. Поддержка федерального центра позволила области в этом году завершить ремонт повреждённых после паводка трасс.

"Конечно, впереди ещё много работы, в том числе больших проектов. Среди наиболее масштабных – Обход города Оренбурга, который планируем начать строить уже в 2028 году. И мы непременно его реализуем", - заявил Евгений Солнцев.