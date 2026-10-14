Югра направит 50 миллионов рублей на реконструкцию мемориала в Курске

Правительство Югры выделило 50 млн рублей на софинансирование масштабной реконструкции четырех объектов мемориального комплекса "Памяти павших в годы Великой Отечественной войны" в Курске (включая Солдатское и Офицерское кладбища, могилу Сергея Перекальского и памятник советским воинам), сообщает Neft.

Средства перечислены в рамках межрегионального соглашения по запросу курских властей. Данная субсидия, целевое использование которой будет контролировать Госкультохрана Югры, заложена в уже утвержденный окружной бюджет и стала частью корректировки госпрограммы "Культурное пространство" на 2026 год.

Общий объем ее финансирования увеличили на 172 млн рублей до 4,86 млрд рублей с учетом дополнительных расходов на поддержку одаренной молодежи и подведомственные учреждения культуры.